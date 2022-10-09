Бойцы группировки "О" сожгли бронеавтомобиль ВСУ с личным составом

Бойцы группировки "О" устроили засаду для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

На представленных кадрах видно, как догорает бронеавтомобиль нацистов, который подорвался на мине.

После боя "Отважные" осмотрели машину, части бойцов ВСУ пришлось поспешно отступить, но другим повезло меньше — они были уничтожены.

Ранее сообщалось о том, что бойцы 100-й бригады армии ДНР после мощной артподготовки взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Первомайского. Противник отступил, бросив на поле боя уничтоженные танки и боевую технику.