Бойцы 100-й бригады взяли штурмом опорный пункт ВСУ в ДНР

Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады после артиллерийской подготовки смогла занять и зачистить позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба армии ДНР.

В Telegram-канале появилось видео, как бойцы 100-й бригады штурмуют позиции боевиков ВСУ после мощной артподготовки. В результате сопротивление противника было подавлено, а опорный пункт захвачен.

Ранее сообщалось о попытке контратаки противника в районе Первомайского, которая закончилась неудачей. ВСУ отступили, бросив повреждённую боевую технику.