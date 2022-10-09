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Бойцы 100-й бригады взяли штурмом опорный пункт ВСУ в ДНР

Силовые структуры

Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады после артиллерийской подготовки смогла занять и зачистить позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба армии ДНР.

В Telegram-канале появилось видео, как бойцы 100-й бригады штурмуют позиции боевиков ВСУ после мощной артподготовки. В результате сопротивление противника было подавлено, а опорный пункт захвачен.

Ранее сообщалось о попытке контратаки противника в районе Первомайского, которая закончилась неудачей. ВСУ отступили, бросив повреждённую боевую технику.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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