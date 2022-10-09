Коц о кадрах расправы в Купянске: "Зверьё совсем потеряло берега"

В Сети распространяется видео расправы над мирными жителями оставленного Купянска.

"Знаю, что это тяжёлое видео, но смотреть его надо. Смотреть и запоминать", — пишет военкор Александр Коц.

Он отмечает, что на ролике видна гражданская одежда, веревка на шее прикопанной женщины, скотч на ногах сброшенного тела, связанные руки и черный мешок на голове.

Ролик выложил неонацист из "Азова"* Жорин, а, спохватившись, дописал, что кадры "с телефона оккупанта”, рассказывает военный корреспондент. Однако здесь можно видеть совершенно чёткий сигнал, что так будет с любым, кто сотрудничает с РФ, подчеркнул журналист.

"Зверьё совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали", — комментирует Коц.

Потом этих погибших откопают и скажут, что они жертвы ВС РФ, как в Буче, в Изюме, уверен военкор.

"Поэтому смотрите и запоминайте", — подытожил Коц.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.