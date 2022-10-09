Украинский нацист Жорин выложил кадры расправы над мирными жителями в Купянске

Украинский националист Жорин выложил в своём Telegram-канале кадры расправы бандеровцев над мирным населением в Купянске.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, со ссылкой на местный портал "Купянск Наш".

По мнению неонацистов эти граждане являются коллаборантами.

Ролик показывает, как тела убитых в гражданской одежде сбрасывают в яму. Он подписан, что якобы "Расплата будет!".

Нацисты в Купянске устроили геноцид и пытаются это снова прикрыть уже проверенным сценарием из Бучи, пишет портал. То же самое в эти дни происходит в Изюме и Волчанске, подытожили авторы.