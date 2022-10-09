Украинский националист Жорин выложил в своём Telegram-канале кадры расправы бандеровцев над мирным населением в Купянске.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, со ссылкой на местный портал "Купянск Наш".
По мнению неонацистов эти граждане являются коллаборантами.
Ролик показывает, как тела убитых в гражданской одежде сбрасывают в яму. Он подписан, что якобы "Расплата будет!".
Нацисты в Купянске устроили геноцид и пытаются это снова прикрыть уже проверенным сценарием из Бучи, пишет портал. То же самое в эти дни происходит в Изюме и Волчанске, подытожили авторы.
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