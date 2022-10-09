Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину новые факты по делу о подрыве Крымского моста. Сообщается, что случившееся квалифицируется как теракт. Бастрыкин считает виновным Украину, однако соучастниками были и граждане других стран.
Глава СК сообщил, что стал известен маршрут фуры, из-за которой произошёл взрыв:
"Нами уже установлен маршрут грузовика. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, это Краснодарский край. Мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей и задач этого подрыва", — доложил Бастрыкин.
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