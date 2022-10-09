Подрыв Крымского моста подготовили и исполнили спецслужбы Украины.
Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Главе России было сообщено, что возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Бастрыкин также проинформировал Путина об установке подозреваемых лиц, которые занимались этим терактом.
Авторы, исполнители, заказчики — это спецслужбы Украины, отметил президент, а глава Следкома подчеркнул, что помогали граждане России и иностранных государств.
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