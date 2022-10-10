Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по объектам в областном центре, которые ВСУ и наёмники используют как склады боеприпасов, наносятся массированные удары.
"Начиная с 1.45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва", — заявил Рогов.
Он пояснил, что была слышна работа ПВО, кроме того видны большие столбы дыма.
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