Рогов: идут удары по подконтрольному Украине Запорожью

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по объектам в областном центре, которые ВСУ и наёмники используют как склады боеприпасов, наносятся массированные удары.

"Начиная с 1.45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва", — заявил Рогов.

Он пояснил, что была слышна работа ПВО, кроме того видны большие столбы дыма.