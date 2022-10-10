Украинский офицер Алексей Олексюк пожаловался американским журналистам, что в рядах ВСУ не хватает грамотных инструкторов. По его словам, такие военные были, но боевые действия внесли свои коррективы.
"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — пояснил украинский военный New York Times.
Он подчеркнул, что несмотря на большое количество новых боевиков в украинской армии, их необходимо обучать.
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