Украинский офицер Олексюк: ВСУ не хватает инструкторов — "Погибли или ранены"

Украинский офицер Алексей Олексюк пожаловался американским журналистам, что в рядах ВСУ не хватает грамотных инструкторов. По его словам, такие военные были, но боевые действия внесли свои коррективы.

"Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли", — пояснил украинский военный New York Times.

Он подчеркнул, что несмотря на большое количество новых боевиков в украинской армии, их необходимо обучать.