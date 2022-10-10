Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, украинские боевики начали атаку 10 октября в 01:20 часов по местному времени. Отмечается, что в общей сложности ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибром 155 миллиметров.
Обстрел осуществлялся из населённого пункта Орловка.
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