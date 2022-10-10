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Генерал Гурулёв: на Криворожском направлении идут очень тяжёлые бои

Силовые структуры

Точными ударами уничтожены склады украинских националистов в Одессе и Николаеве, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв. По его словам, несмотря на стабильность фронта, к примеру, на Криворожском направлении начались тяжёлые бои.

Генерал Гурулёв: на Криворожском направлении идут очень тяжёлые бои

Как подчеркнул Гурулёв, кроме того, был незначительный "прорыв" ВСУ в сторону Луганска.

"Думаю, наши командующие группировкой нормально оценили обстановку, которая есть. Да, сегодня идут крайне тяжёлые бои на Криворожском направлении, — цитирует Гурулёва SM.News. — Те удары, которые мы провели высокоточным оружием в последнее время, в том числе по Запорожью, Одессе, Николаеву, это, по сути, уничтожение складов с боеприпасами, это подавление и уничтожение пунктов управления, в том числе системы связи".

По мнению депутата, всё, что анонсирует киевский режим в части контрнаступления — "хотелки", которые расходятся с реальностью.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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