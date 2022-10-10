На Украине началась идеологическая и информационная подготовка к наступлению на Запорожскую область. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, в ближайшие дни Киев может пойти на различные провокации. В интервью РИА Новости он отметил, что военно-политическое командование Украины стягивает войска к линии фронта, а также распространяет видеозаписи о грядущем "освобождении" Запорожской области, направленные на западную аудиторию.
Рогов убеждён: такими действиями украинский президент Владимир Зеленский пытается выпросить ещё больше поставок военной техники для ВСУ.
"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на регион", — подчеркнул представитель администрации.
Активизация боёв на Запорожском направлении ожидается через две-три недели, заключил Рогов.
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