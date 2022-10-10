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Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации

Силовые структуры

На Украине началась идеологическая и информационная подготовка к наступлению на Запорожскую область. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: Киев готовится к наступлению на Запорожскую область, ожидаются провокации

По его словам, в ближайшие дни Киев может пойти на различные провокации. В интервью РИА Новости он отметил, что военно-политическое командование Украины стягивает войска к линии фронта, а также распространяет видеозаписи о грядущем "освобождении" Запорожской области, направленные на западную аудиторию.

Рогов убеждён: такими действиями украинский президент Владимир Зеленский пытается выпросить ещё больше поставок военной техники для ВСУ.

"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на регион", — подчеркнул представитель администрации.

Активизация боёв на Запорожском направлении ожидается через две-три недели, заключил Рогов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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