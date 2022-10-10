Армия Украины из-за перебоев в работе спутников Starlink несёт тяжёлые потери.
В Генеральном штабе ВСУ на данный момент коллапс и паника, сообщает RT со ссылкой на источник в одной из спецслужб РФ.
Он отметил, что из-за отсутствия стабильного сигнала Интернета командование ВСУ получает информацию с полей сражений с задержкой. Помимо этого, сбои в компании Илона Маска приводят к проблемам взаимодействия между войсками и солдатами, усложняют реализацию задач.
Причины пока не названы, но есть несколько предположений. Например, это результаты радиоэлектронной борьбы, возможно, работы комплекса РЭБ "Тирада".
Еще одна, но маловероятная версия — Starlink мог скорректировать работоспособность спутников над территорией Незалежной за неуплату с её стороны.
Сам Маск не комментирует информацию о сбоях.
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