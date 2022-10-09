Российские войска атакуют под Красным Лиманом, Артёмовском и Донецком. Это было главное в сводке Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 9 октября, вечером.
Русская армия сосредоточивает усилия на удержании уже накануне занятой территории, сообщает украинское командование.
"Армия России наступает в районах населённых пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа" — сказано в сообщении националистов.
Также отмечается, что Москва проводит переговоры с третьими странами по закупкам минометных мин, артснарядов и комплектующих к реактивным системам залпового огня.
Армия РФ нанесла пять ракетных и 12 авиаударов, а также 30 обстрелов из РСЗО по объектам ВСУ, подытожили бандеровцы.
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Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.