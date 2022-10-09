Генштаб ВСУ: армия России атакует под Красным Лиманом, Артёмовском и Донецком

Российские войска атакуют под Красным Лиманом, Артёмовском и Донецком. Это было главное в сводке Генерального штаба ВСУ в воскресенье, 9 октября, вечером.

Русская армия сосредоточивает усилия на удержании уже накануне занятой территории, сообщает украинское командование.

"Армия России наступает в районах населённых пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа" — сказано в сообщении националистов.

Также отмечается, что Москва проводит переговоры с третьими странами по закупкам минометных мин, артснарядов и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Армия РФ нанесла пять ракетных и 12 авиаударов, а также 30 обстрелов из РСЗО по объектам ВСУ, подытожили бандеровцы.