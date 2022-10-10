В Киеве горят автомобили рядом с Верховной радой

В соцсетях появилось видео последствий утренних ударов по Киеву. На кадрах автомобили горят рядом со зданием Верховной рады.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также подтвердил, что в результате удара есть попадание в автомобиль.

Ранее сообщалось, что одна из ракет упала рядом с офисом Зеленского и зданием СБУ на улице Владимирской.