Кличко: ракетный удар нанесён по центру Киева

В понедельник утром в соцсетях появились сообщения о взрывах в Киеве. Воздушная тревога также была объявлена практически на всей территории Украины.

Украинские источники отмечают, что три сильных взрыва слышали жители столичного Печёрска и других районов Киева.

В центре города было четыре взрыва, в Telegram-каналах появилось видео с места прилётов. На кадрах видны столбы чёрного дыма. Также сообщается о работе украинской ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко уже подтвердил, что удар был нанесён по Шевченковскому району, то есть по самому центру города. Других подробностей он пока не раскрыл.

В воскресенье вечером уже была информация о звуках взрывов в Киеве. Однако тогда власти объяснили это работой сапёров.