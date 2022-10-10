В понедельник утром в соцсетях появились сообщения о взрывах в Киеве. Воздушная тревога также была объявлена практически на всей территории Украины.
Украинские источники отмечают, что три сильных взрыва слышали жители столичного Печёрска и других районов Киева.
В центре города было четыре взрыва, в Telegram-каналах появилось видео с места прилётов. На кадрах видны столбы чёрного дыма. Также сообщается о работе украинской ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко уже подтвердил, что удар был нанесён по Шевченковскому району, то есть по самому центру города. Других подробностей он пока не раскрыл.
В воскресенье вечером уже была информация о звуках взрывов в Киеве. Однако тогда власти объяснили это работой сапёров.
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