Сегодня, в понедельник, 10 октября, взрывы наблюдаются по всей Украине.
Известно о прилётах в Киевской, Полтавской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
"Десятки беспилотников-камикадзе летят в сторону Одессы и Николаева", — сообщает бывший народный депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
За пару часов Незалежной нанесен серьёзный урон. Разрушена критическая инфраструктура и удары продолжаются, отметил он.
Владимир Зеленский бежал, также подчеркнул Кива
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