Кива: "Десятки беспилотников-камикадзе летят в сторону Одессы и Николаева"

Сегодня, в понедельник, 10 октября, взрывы наблюдаются по всей Украине.

Известно о прилётах в Киевской, Полтавской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

"Десятки беспилотников-камикадзе летят в сторону Одессы и Николаева", — сообщает бывший народный депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

За пару часов Незалежной нанесен серьёзный урон. Разрушена критическая инфраструктура и удары продолжаются, отметил он.

Владимир Зеленский бежал, также подчеркнул Кива