Взрывы в Житомирской, Тернопольской, Львовской, Полтавской и Киевской областях.

СМИ Украины сообщают о взрывах в Житомирской, Тернопольской, Львовской и Киевской областях.

Ранее о ракетных ударах сообщил и мэр Днепропетровска Борис Филатов.

Также известно о взрывах в центре Киева — в районе улицы Грушевского. В городе остановлено движение поездов по красной ветке метро. Позже очевидцы сообщили о ракетных ударах в Полтавской и Хмельницкой областях.

В Telegram-каналах сообщают, что во Львове и Житомире нет электроэнергии. Почти во всех городах Украины перебои с Интернетом.

Нанесены удары по энергетической инфраструктуре, по всей стране отмечаются перебои с электричеством, отмечают очевидцы.