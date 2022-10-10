СМИ Украины сообщают о взрывах в Житомирской, Тернопольской, Львовской и Киевской областях.
Ранее о ракетных ударах сообщил и мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Также известно о взрывах в центре Киева — в районе улицы Грушевского. В городе остановлено движение поездов по красной ветке метро. Позже очевидцы сообщили о ракетных ударах в Полтавской и Хмельницкой областях.
В Telegram-каналах сообщают, что во Львове и Житомире нет электроэнергии. Почти во всех городах Украины перебои с Интернетом.
Нанесены удары по энергетической инфраструктуре, по всей стране отмечаются перебои с электричеством, отмечают очевидцы.
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