Глава Крыма Аксёнов указал на изменение подходов к проведению спецоперации

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил об изменении подходов при реализации военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине. Как подчеркнул чиновник, по всей стране звучит воздушная тревога.

"Хорошие новости", — отметил губернатор.

По его мнению, Вооружённым силам Российской Федерации стоило наносить удары по Украине таким образом сразу после объявления миссии. В этом случае Москва уже бы уничтожила киевский режим, добавил Аксёнов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров положительно высказался о ходе военной спецоперации.