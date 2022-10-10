Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил об изменении подходов при реализации военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине. Как подчеркнул чиновник, по всей стране звучит воздушная тревога.
"Хорошие новости", — отметил губернатор.
По его мнению, Вооружённым силам Российской Федерации стоило наносить удары по Украине таким образом сразу после объявления миссии. В этом случае Москва уже бы уничтожила киевский режим, добавил Аксёнов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров положительно высказался о ходе военной спецоперации.
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