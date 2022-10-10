Кадыров заявил, что теперь на сто процентов доволен проведением СВО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил удовлетворение ходом специальной военной операции России, комментируя сегодняшние удары по Украине в своём Telegram-канале.

Он заметил, что Владимиру Зеленскому можно было восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты, а теперь, когда прилетело "на его голову", стало вдруг никому нельзя.

Кадыров также посоветовал президенту Украины не жаловаться, а бежать, не оглядываясь, в сторону Запада.

"Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", — заключил глава Чечни.