Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил удовлетворение ходом специальной военной операции России, комментируя сегодняшние удары по Украине в своём Telegram-канале.
Он заметил, что Владимиру Зеленскому можно было восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты, а теперь, когда прилетело "на его голову", стало вдруг никому нельзя.
Кадыров также посоветовал президенту Украины не жаловаться, а бежать, не оглядываясь, в сторону Запада.
"Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО", — заключил глава Чечни.
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