MI-6: ВС РФ наносит лишь предупреждающий удар, потом будет страшнее

Британская разведка MI-6 передала разведданные в Офис президента Украины и Генеральный штаб ВСУ, что российская армия сегодня, 10 октября нанесёт предупреждающий удар по Незалежной.

Следующим этапом якобы будет полное уничтожение украинской энергоинфраструктуры.

Ранее военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отмечал, что разведка MI-6 передала разведывательные данные в офис Зеленского и ГШ ВСУ, что в Москве прошло совещание с представителями ВС РФ, в ходе которого там приняли решение симметрично ответить противнику по подрывам критической инфраструктуры.

Тем временем, посольство США в Киеве призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть эту страну, когда это будет безопасно.