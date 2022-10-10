Сегодня, в понедельник, 10 октября, по всей территории Украины нанесены удары.
Взрывы зафиксированы в Запорожье, Житомире, Николаеве, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и других городах. Почти везде проблемы с Интернетом и электроэнергией.
"Сергей Суровикин вышел на работу", — прокомментировал утренние прилёты ракет по Украине военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, новый главком и командующий СВО, имеющий прозвище "генерал Армагеддон", в силах навести порядок в спецоперации. И теперь ситуацию необходимо держать под контролем, а также расширить влияние РФ.
"Теперь главное — это расширение и контроль "будущих/бывших" украинских территорий. Пояса безопасности хотелось бы иметь широкие", — отметил журналист.
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