Сладков: утро на Украине — это Сергей Суровикин вышел на работу

Сегодня, в понедельник, 10 октября, по всей территории Украины нанесены удары.

Взрывы зафиксированы в Запорожье, Житомире, Николаеве, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и других городах. Почти везде проблемы с Интернетом и электроэнергией.

"Сергей Суровикин вышел на работу", — прокомментировал утренние прилёты ракет по Украине военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, новый главком и командующий СВО, имеющий прозвище "генерал Армагеддон", в силах навести порядок в спецоперации. И теперь ситуацию необходимо держать под контролем, а также расширить влияние РФ.

"Теперь главное — это расширение и контроль "будущих/бывших" украинских территорий. Пояса безопасности хотелось бы иметь широкие", — отметил журналист.