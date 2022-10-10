Леонков объяснил удары по Украине переходом к контртеррористической операции

Специальная военная операция может изменить свой формат и стать контртеррористической. Об этом заявил военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, отличие контртеррористической операции в том, что удары наносятся не только по военной, но и по критической гражданской инфраструктуре противника.

"В принципе, именно это сейчас и происходит. В частности, удары нанесены по ТЭЦ во Львове и ряду других важных инфраструктурных объектов", — сказал Леонков в беседе с "МК".

По его мнению, нанесение 10 октября ударов по территории Украины — это ответ на взрыв Крымского моста, который является критически важной и даже стратегической инфраструктурой РФ. Леонков подчеркнул, что при переформатировании спецоперации в контртеррористическую подобные удары будут наноситься регулярно.

"То, что это было сделано до заседания Совбеза — я думаю, на это был прямой приказ Верховного главнокомандующего", — отметил он.