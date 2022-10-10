В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что удары с воздуха по критической инфраструктуре, стратегическим и военным объектам могут продлиться около трёх дней. Об этом написал экс-депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на собственные источники.
После этого, по его мнению, должно начаться широкомасштабное наступление по всем фронтам, включая и Белорусское направление.
"У Зеленского паника", — заключил Кива в своём Telegram-канале.
Ране сегодня Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной с Россией группировки сил. Некоторые эксперты уже назвали это вступлением Белоруссии в конфликт.
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