Кива: удары по Украине могут продлиться три дня, Зеленский в панике

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что удары с воздуха по критической инфраструктуре, стратегическим и военным объектам могут продлиться около трёх дней. Об этом написал экс-депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на собственные источники.

После этого, по его мнению, должно начаться широкомасштабное наступление по всем фронтам, включая и Белорусское направление.

"У Зеленского паника", — заключил Кива в своём Telegram-канале.

Ране сегодня Александр Лукашенко объявил о развертывании совместной с Россией группировки сил. Некоторые эксперты уже назвали это вступлением Белоруссии в конфликт.