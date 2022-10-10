Украина совершила целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России.
Также они хотели взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих террористических актов.
Об этом на совещании с членами Совбеза сказал Владимир Путин.
Он отметил, что в отношении Курской АЭС совершены три теракта. И значит, Киев поставил себя на одну доску с террористическими формированиями, самыми одиозными группировками, подчеркнул президент страны.
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