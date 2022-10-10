Медведев заявил, что первый эпизод на Украине сыгран: "Будут и другие"

Обещавший Украине "судный день" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие цели ставит перед собой Россия на Украине.

Экс-президент России отметил, что выражает свою личную позицию.

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", — написал российский политик в своём микроблоге.

Он уверен, что украинское государство "в нынешней конфигурации" представляет угрозу для России.

"Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — озвучил свою позицию Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, кто стоит за терактом на Крымском мосту.