Обещавший Украине "судный день" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие цели ставит перед собой Россия на Украине.
Экс-президент России отметил, что выражает свою личную позицию.
"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", — написал российский политик в своём микроблоге.
Он уверен, что украинское государство "в нынешней конфигурации" представляет угрозу для России.
"Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — озвучил свою позицию Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, кто стоит за терактом на Крымском мосту.
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