Медведев назвал заказчика и исполнителя взрыва на Крымском мосту: Украина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, кто стоит за терактом на Крымском мосту.

Бывший президент России не сомневается в том, что Крымский мост атаковала украинская сторона.

"Украина, несомненно, является заказчиком и исполнителем террористического акта и диверсии, совершенном на Крымском мосту", — выразил своё мнение политик.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что теракт на Крымском мосту устроили спецслужбы Украины.