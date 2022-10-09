Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, кто стоит за терактом на Крымском мосту.
Бывший президент России не сомневается в том, что Крымский мост атаковала украинская сторона.
"Украина, несомненно, является заказчиком и исполнителем террористического акта и диверсии, совершенном на Крымском мосту", — выразил своё мнение политик.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что теракт на Крымском мосту устроили спецслужбы Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.