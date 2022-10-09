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Медведев назвал заказчика и исполнителя взрыва на Крымском мосту: Украина

Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, кто стоит за терактом на Крымском мосту.

Бывший президент России не сомневается в том, что Крымский мост атаковала украинская сторона.

"Украина, несомненно, является заказчиком и исполнителем террористического акта и диверсии, совершенном на Крымском мосту", — выразил своё мнение политик.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что теракт на Крымском мосту устроили спецслужбы Украины.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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Генштаб ВСУ: армия России атакует под Красным Лиманом, Артёмовском и Донецком
Взрывотехник оценил подрыв Крымского моста с помощью телефона: советская школа
По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов
Бастрыкин: перед подрывом Крымского моста грузовик был в одной из стран НАТО
Глава ГПК РБ Лаппо: Украина взорвала все мосты и заминировала дороги на границе
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