Соловьёв посоветовал украинцам бежать после подрыва Крымского моста

На фоне подрыва Крымского моста тележурналист Владимир Соловьёв посоветовал жителям Украины не задаваться лишними вопросами и "тикать", что означает "убегать" в переводе с украинского.

Так ведущий сказал в эфире своей программы на канале "Россия-1".

"Ответ должен быть такой: если вас спрашивают, бежать, или не бежать, разумный ответ всегда один — тикайте", — дал совет Соловьёв.

Ведущий считает, что переговоры между Москвой и Киевом возможны только при соблюдении условий, выдвигаемых Россией.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев заявил, что ВСУ готовят новое наступление в ЛНР.