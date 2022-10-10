На фоне подрыва Крымского моста тележурналист Владимир Соловьёв посоветовал жителям Украины не задаваться лишними вопросами и "тикать", что означает "убегать" в переводе с украинского.
Так ведущий сказал в эфире своей программы на канале "Россия-1".
"Ответ должен быть такой: если вас спрашивают, бежать, или не бежать, разумный ответ всегда один — тикайте", — дал совет Соловьёв.
Ведущий считает, что переговоры между Москвой и Киевом возможны только при соблюдении условий, выдвигаемых Россией.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев заявил, что ВСУ готовят новое наступление в ЛНР.
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