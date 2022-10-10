В результате массированных ракетных ударов в городах Украины пострадали важные объекты инфраструктуры. Один из прилётов пришёлся на крупное предприятие — Центр мониторинга, технической поддержки и ремонта средств электросвязи Днепропетровского регионального филиала ПАО "Укртелеком".
Telegram-канал Readovka опубликовал видеокадры с места событий. На них видно, как здание полностью уничтожено.
Ранее сообщалось, что наступил переломный момент в спецоперации. Офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев заявил, что ВСУ готовят новое наступление в секторе ответственности ЛНР и на южном направлении со стороны Херсона.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.