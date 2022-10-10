В результате обстрелов в Днепропетровске уничтожено предприятие связи

В результате массированных ракетных ударов в городах Украины пострадали важные объекты инфраструктуры. Один из прилётов пришёлся на крупное предприятие — Центр мониторинга, технической поддержки и ремонта средств электросвязи Днепропетровского регионального филиала ПАО "Укртелеком".

Telegram-канал Readovka опубликовал видеокадры с места событий. На них видно, как здание полностью уничтожено.

Ранее сообщалось, что наступил переломный момент в спецоперации. Офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев заявил, что ВСУ готовят новое наступление в секторе ответственности ЛНР и на южном направлении со стороны Херсона.