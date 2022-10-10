Офицер Сергеев заявил, что ВСУ готовят новое наступление в ЛНР

С утра города Украины подверглись массовым ракетным ударам со стороны РФ. Многие считают, что наступил переломный момент в спецоперации. Офицер Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев высказал своё мнение в отношении происходящих событий.

Эксперт надеется, что скоро будут качественные изменения в ходе СВО. Он считает, что стоит ожидать контрнаступления от украинской стороны в секторе ответственности ЛНР и на южном направлении со стороны Херсона.

Он отметил, что Украина понесла большие потери во время боёв в Харьковской области и на Краснолиманском направлении, а ВС РФ полностью готовы к новой обороне.

"Мы видим, что фронт застопорился, продвижение противника остановлено, наступать ему просто некем и нечем", — сказал Сергеев.