Реакция Запада на удары ВС РФ по Украине: насмешки сменились яростью

Массированные удары по городам Украины вызвали волну обсуждения на Западе. Политики и СМИ не прекращают обсуждение, однако почему так бурно не обсуждались обстрелы мирных кварталов Донецка или теракт на Крымском мосту? Почему сейчас западные управленцы негодуют и продолжают поддерживать Украину? Обозреватель "МК" попробовал разобраться.

"Это неприемлемая эскалация", — написал в соцсетях премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил полную поддержку Украине в ходе телефонного звонка с Владимиром Зеленским. Он пообещал увеличить военную помощь Киеву и считает нужным усилить "давление на Россию".

Олаф Шольц также выказал поддержку Зеленскому, осудив ракетные удары ВС РФ. Министр обороны Германии пообщела поставить Украине в ближайшие дни современный зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Политики Запада делают громкие заявления, а пресса живёт своей жизнью и делает свои выводы, пишет "МК". Одни из первых освятил удар по Киеву репортёр "Би-би-си" Хьюго Бачега. А его коллега Пол Адамс пишет, что происходящее сегодня вызывает шок, этого можно было ожидать, но он напомнил, что "два дня назад социальные сети заполонили видео и мемы, украинцы бурно праздновали атаку на мост". Теперь насмешки сменились яростью.