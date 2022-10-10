Политолог Кошкин: ВСУ перешли черту, которую переходить было нельзя

По крупным городам Украины сегодня нанесены массированные удары. Высокоточное оружие поразило Киев, Харьков, Одессу, Львов, Днепр и другие населённые пункты. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию специально для Pravda.Ru:

"Эти удары нанесены — сейчас трудно сказать, но все говорят, что это есть ответ на диверсию на нашей критически жизненной инфраструктуре на Крымском мосту. Перешли ту красную линию, которую переходить нельзя было. Вот ответные действия со стороны, прежде всего, Вооруженных сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции".

Кошкин не исключает частичный блэкаут на Украине. Если это произойдёт, то вся цивилизованная жизнь в значительной степени снизится по своим качествам.

В ответ на сегодняшние удары ВСУ могут начать активизировать свои действия, пытаясь прорвать линию боевого соприкосновения.

Утро сегодняшнего дня началось с многочисленных взрывов в областных центрах Украины. Что будет происходить в ближайшие дни, зависит от командования СВО.