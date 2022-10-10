Кнутов: в декабре у ВС РФ появится возможность успешно завершить спецоперацию

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал удары по Украине со стороны Минобороны РФ. По словам специалиста, этот шаг позволит стабилизировать фронт и накопить резервы для разгрома ВСУ.

"Сейчас основная задача Вооружённых сил Российской Федерации — сдерживание и изматывание противника. Нужно понимать, что примерно в период с конца ноября до начала декабря почти все резервы прибудут на фронт", — подчеркнул собеседник издания.

В этом случае у армии России появится возможность перейти в "решительное контрнаступление", взять под контроль Херсонскую и Запорожские области, Донбасс, добавил Кнутов.

"Я думаю, что в ближайшие полтора месяца мы увидим серьёзные изменения на фронте", — отметил эксперт.

Ранее экс-глава Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков призвал продолжить обстреливать инфраструктуру на Украине. По словам бывшего министра, ВСУ столкнутся с последствиями взрывов через несколько недель.