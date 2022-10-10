Бывший руководитель Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков прокомментировал многочисленные взрывы на Украине. По словам экс-министра, последствия нанесения ударов по инфраструктуре для ВСУ возникнут через несколько недель.
Стрелков призвал продолжать обстрелы. Также он напомнил, что тыловая инфраструктура противника пока продолжает функционировать.
"Сейчас враг будет вынужден торопиться с наступательными операциями", — отметил бывший глава военного ведомства ДНР.
Вместе с этим Стрелков предрёк одну-две попытки ВСУ провести масштабное наступление.
Ранее экс-депутат Рады Илья Киева заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал паниковать из-за ситуации в стране.
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