Стрелков: из-за ударов по Украине ВСУ ускорят наступление

Бывший руководитель Минобороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков прокомментировал многочисленные взрывы на Украине. По словам экс-министра, последствия нанесения ударов по инфраструктуре для ВСУ возникнут через несколько недель.

Стрелков призвал продолжать обстрелы. Также он напомнил, что тыловая инфраструктура противника пока продолжает функционировать.

"Сейчас враг будет вынужден торопиться с наступательными операциями", — отметил бывший глава военного ведомства ДНР.

Вместе с этим Стрелков предрёк одну-две попытки ВСУ провести масштабное наступление.

Ранее экс-депутат Рады Илья Киева заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал паниковать из-за ситуации в стране.