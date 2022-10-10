Сегодня, 10 октября, в Киеве во время ракетного обстрела уничтожен начальник Депортамента киберполиции Украины Юрий Заскока.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Националист оказался в самом эпицентре взрыва, когда направлялся на работу на личной машине.
На этой должности Заскока находился более 20 лет, работал в отделе защиты критической инфраструктуры. Его называют одним из создателей фейков, например, "военных преступлений" в Буче и Изюме.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.