В Киеве ликвидирован начальник киберполиции — создатель фейков о Буче

Сегодня, 10 октября, в Киеве во время ракетного обстрела уничтожен начальник Депортамента киберполиции Украины Юрий Заскока.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Националист оказался в самом эпицентре взрыва, когда направлялся на работу на личной машине.

На этой должности Заскока находился более 20 лет, работал в отделе защиты критической инфраструктуры. Его называют одним из создателей фейков, например, "военных преступлений" в Буче и Изюме.