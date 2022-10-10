В Одесской области заявили о взрывах на полигоне около границы с Молдавией

Российские журналисты рассказали о громких взрывах на территории военного полигона в Одесской области. Он расположен у границы с Молдавией, отметили в СМИ.

"В районе села Маяки прилетело", — заявил местный житель, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим источник агентства подчеркнул, что на полигоне находились солдаты, военная техника и боеприпасы. Шум собеседник издания услышал днём.

Ранее в Молдавии пожаловались на нарушение воздушного пространства страны со стороны России. Эти действия в Кишинёве назвали недопустимыми.