Российские журналисты рассказали о громких взрывах на территории военного полигона в Одесской области. Он расположен у границы с Молдавией, отметили в СМИ.
"В районе села Маяки прилетело", — заявил местный житель, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим источник агентства подчеркнул, что на полигоне находились солдаты, военная техника и боеприпасы. Шум собеседник издания услышал днём.
Ранее в Молдавии пожаловались на нарушение воздушного пространства страны со стороны России. Эти действия в Кишинёве назвали недопустимыми.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.