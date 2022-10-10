Вечерняя серия ударов по Украине: в Киеве, Полтаве, Сумах, Кировограде

Сообщается новых взрывах на Украине.

Удары слышны с Киеве, Кременчуге, Сумах и Кировограде, пишет Telegram-канал Владимира Соловьёва.

Вечерняя серия ударов по Украине. Взрывы в Киеве, Полтаве, Кременчуге, Сумах, Кировограде и Кривом Роге — в последнем используются иранские дроны-камикадзе "Шахид", уже известные, как "Герань-2".