Сообщается новых взрывах на Украине.
Удары слышны с Киеве, Кременчуге, Сумах и Кировограде, пишет Telegram-канал Владимира Соловьёва.
Вечерняя серия ударов по Украине. Взрывы в Киеве, Полтаве, Кременчуге, Сумах, Кировограде и Кривом Роге — в последнем используются иранские дроны-камикадзе "Шахид", уже известные, как "Герань-2".
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.