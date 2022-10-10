Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил в зоне специальной операции Сергея Суровикина.
СБУ всё не остановится и продолжает объявлять в розыск российских политиков, сообщает, сообщает РИА Новости.
Сначала Дмитрия Медведева, Марию Захарову и Игоря Конашенкова, следом — Сергея Шойгу и многих других.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.