СБУ объявила в розыск командующего СВО Сергея Суровикина

Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил в зоне специальной операции Сергея Суровикина.

СБУ всё не остановится и продолжает объявлять в розыск российских политиков, сообщает, сообщает РИА Новости.

Сначала Дмитрия Медведева, Марию Захарову и Игоря Конашенкова, следом — Сергея Шойгу и многих других.