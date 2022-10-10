Львов во мраке: мэр Садовой показал город после ударов

Сегодня, 10 октября, российские ракеты вернули несколько украинских городов в XVIII век. Среди них город на Западной Украине — Львов.

Градоначальник Андрей Садовой в своём аккаунте мессенджера вечером показал кромешную тьму на улицах после ударов русских ракет.

Напомним, в результате попадания ракеты в городскую ТЭЦ, большая часть Львова сидит без электроэнергии. К слову сказать, в нескольких городах Незалежной ситуация такая же.

Ко всему прочему, Украина остановила экспорт электроэнергии в Европу якобы для стабилизации собственной энергосистемы.