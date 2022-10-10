Сегодня, 10 октября, российские ракеты вернули несколько украинских городов в XVIII век. Среди них город на Западной Украине — Львов.
Градоначальник Андрей Садовой в своём аккаунте мессенджера вечером показал кромешную тьму на улицах после ударов русских ракет.
Напомним, в результате попадания ракеты в городскую ТЭЦ, большая часть Львова сидит без электроэнергии. К слову сказать, в нескольких городах Незалежной ситуация такая же.
Ко всему прочему, Украина остановила экспорт электроэнергии в Европу якобы для стабилизации собственной энергосистемы.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.