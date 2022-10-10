Украина останавливает экспорт электрической энергии в страны Евросоюза, для стабилизации энергетической системы.
Об этом сообщил экс-нардеп Илья Кива со ссылкой на Минэнергетики.
"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — сказано в сообщении Министерства энергетики.
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