Байден Зеленскому обещает, что США предоставят Киеву современные средства ПВО

Президент США Джозеф Байден сегодня, 10 октября, побеседовал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В разговоре американский лидер заявил, что Вашингтон предоставит Украине современные средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщила администрация Белого дома.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массовый ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Украины. ПВО Незалежной сработала плохо, часть Украины осталась без света, воды и тепла.

А ранее в интервью ABC News интересные вещи прозвучали из уст представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он сказал, что противостояние Украины и России якобы уже идёт слишком долго и должно завершиться путём переговоров.

"Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путём", — заговорили американцы о перемирии.