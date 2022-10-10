Президент США Джозеф Байден сегодня, 10 октября, побеседовал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В разговоре американский лидер заявил, что Вашингтон предоставит Украине современные средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщила администрация Белого дома.
Напомним, Россия 10 октября нанесла массовый ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Украины. ПВО Незалежной сработала плохо, часть Украины осталась без света, воды и тепла.
А ранее в интервью ABC News интересные вещи прозвучали из уст представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он сказал, что противостояние Украины и России якобы уже идёт слишком долго и должно завершиться путём переговоров.
"Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путём", — заговорили американцы о перемирии.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.