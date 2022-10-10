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Байден Зеленскому обещает, что США предоставят Киеву современные средства ПВО

Силовые структуры

Президент США Джозеф Байден сегодня, 10 октября, побеседовал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Байден Зеленскому обещает, что США предоставят Киеву современные средства ПВО

В разговоре американский лидер заявил, что Вашингтон предоставит Украине современные средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщила администрация Белого дома.

Напомним, Россия 10 октября нанесла массовый ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Украины. ПВО Незалежной сработала плохо, часть Украины осталась без света, воды и тепла.

А ранее в интервью ABC News интересные вещи прозвучали из уст представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он сказал, что противостояние Украины и России якобы уже идёт слишком долго и должно завершиться путём переговоров.

"Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путём", — заговорили американцы о перемирии.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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