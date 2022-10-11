Госкорпорация "Ростех" в разы увеличила темпы изготовления экипировки "Ратник". Как сообщили производители, государственный контракт на текущий год завершили досрочно.
"Ростех" приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке", — сказали в Ростехе.
Как подчеркнули в "Ростехе", главное преимущество "Ратника" — возможность адаптировать комплект под конкретного военнослужащего и задачу, которую он выполняет.
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