Giornale: итальянца поразило замалчивание обстрелов Донецка в европейских СМИ

Итальянец, участвующий в боевых действиях на стороне РФ, обвинил европейские СМИ в замалчивании информации об атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецк.

В беседе с корреспондентом Giornale он отметил, что в середине сентября украинские боевики нанесли сильный удар по этому городу, однако журналисты из ЕС решили проигнорировать факт обстрелов. Среди мирных жителей Донецка были жертвы, уточнил военнослужащий.

Как пояснил итальянец, ВСУ использовали для атаки гаубицы, поставленные киевскому режиму Францией. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский активно применяет эту технику против гражданского населения Донбасса.

"Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируются. Хочу, чтобы наступил мир", — сказал итальянский солдат, поддерживающий российскую спецоперацию.

Он также добавил, что находится в ДНР с 2014 года. Военнослужащий призвал ждать победы России, ведь "она легко не сдаётся".