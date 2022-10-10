Группировка "О" и силы ZVO контратакуют на Лиманском направлении. ВСУ практически выбиты из Торского, Тёрн и Новосадового.
Перед контрударом в эти районы прибыли подкрепления, сообщает издание "Русская Весна".
Сперва проводилась мощная артподготовка, спецназ "Отважных" корректировал огонь по националистам. Контрудар начался после неудачной попытки наступления бандеровцев на Кременную — несколько бронегрупп с мотострелками вышли на минное поле, танки и БМП подорвались и наступающие попали в огневой мешок. Уничтожено большое количество боевиков и военной техники.
Затем ВС РФ пошли в наступление и "на хвосте бегущих" всушников ворвались в вышеописанные населённые пункты.
Там завязались бои, ВСУ попытались ввести в бой резерв, однако и он был подавлен артиллерийским огнём.
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