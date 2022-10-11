Вооружённые силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку в районе Сватово и подтягивают резервы. Об этом сообщает утром во вторник военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Журналист считает, что в ближайшее время украинская армия может предпринять попытку наступления на российские силы в Луганской Народной Республике.
О том, что ВСУ начали внезапно ночью выводить колонны из Волчанска и населённого пункта Белый Колодезь пишет и военкор Герман Куликовский. Он предположил, что войска могут направляться в район Сватово, так как массированные удары по всей Украине вынуждают киевские власти срочно показать победу.
На то, что группировка ВСУ в районе Сватово куда-то исчезла, обратил внимание также военный эксперт Юрий Подоляка. Он предположил, что резервы перебрасываются на Южное направление.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.