Военкор Руденко: ВСУ проводят перегруппировку в районе Сватово

Вооружённые силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку в районе Сватово и подтягивают резервы. Об этом сообщает утром во вторник военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Журналист считает, что в ближайшее время украинская армия может предпринять попытку наступления на российские силы в Луганской Народной Республике.

О том, что ВСУ начали внезапно ночью выводить колонны из Волчанска и населённого пункта Белый Колодезь пишет и военкор Герман Куликовский. Он предположил, что войска могут направляться в район Сватово, так как массированные удары по всей Украине вынуждают киевские власти срочно показать победу.

На то, что группировка ВСУ в районе Сватово куда-то исчезла, обратил внимание также военный эксперт Юрий Подоляка. Он предположил, что резервы перебрасываются на Южное направление.