Подоляка: группировка ВСУ в районе Сватово куда-то "делась"

Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Сватово куда-то "делась". Это показало вчерашнее наступление российских войск по направлению к Красному Лиману, считает военный эксперт Юрий Подоляка.

Он заметил, что попытки наступления ВСУ из этого района, а также из района Купянска, предпринимаются довольно слабые. И совсем не похоже, что здесь сосредоточено 70 000 пехоты, десятки единиц натовских самоходных артиллерийских установок и большое количество наёмников.

Аналитик предположил, что часть сил ВСУ была переброшена на другое направление, например, южное.

"И очень мне не нравится, что под Пологами уже несколько дней перехватывают ДРГ из иностранцев. Да и за Херсон как-то тревожно в виду этих наблюдений. Возможно, что, трезво оценив ситуацию, командование ВСУ решило сосредоточить свои силы только на Юге?" — задался вопросом Подоляка в своём Telegram-канале.