Ночью, 11 октября, украинская группировка покинула город Волчанск и его пригород Белый Колодезь в Харьковской области. Военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды" полагают, что ВСУ были перенаправлены в сторону Сватово.
Дождливая погода затрудняет обнаружить перемещения противника с воздуха, поэтому армия киевского режима воспользовалась ситуацией, чтобы остаться незамеченной.
Командование ВСУ пыталось добиться успеха на восточном направлении, однако на данный момент манёвры оказались безуспешными.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.