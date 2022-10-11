Боевики ВСУ покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении

Ночью, 11 октября, украинская группировка покинула город Волчанск и его пригород Белый Колодезь в Харьковской области. Военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды" полагают, что ВСУ были перенаправлены в сторону Сватово.

Дождливая погода затрудняет обнаружить перемещения противника с воздуха, поэтому армия киевского режима воспользовалась ситуацией, чтобы остаться незамеченной.

Командование ВСУ пыталось добиться успеха на восточном направлении, однако на данный момент манёвры оказались безуспешными.