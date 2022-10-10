Руденко: боевики ВСУ расстреляли своих при попытке выйти из Угледара

Сегодня утром боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались выйти из Угледара, точнее, покинуть позиции, но получили жёсткий удар от своих же. Об этом сообщает журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, ВСУшников при выходе накрыли нацисты из всего, что только есть у них на вооружении.

Техника врага до сих пор горит, много раненых и убитых солдат, добавил военкор.

Ранее сообщалось об уничтожении расчётом РСЗО "Ураган" группы диверсантов-разведчиков ВСУ на Донецком направлении. Также артиллеристы российской армии уничтожили ещё одну ДРГ при помощи беспилотника.