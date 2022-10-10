Сегодня утром боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытались выйти из Угледара, точнее, покинуть позиции, но получили жёсткий удар от своих же. Об этом сообщает журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
По словам репортёра, ВСУшников при выходе накрыли нацисты из всего, что только есть у них на вооружении.
Техника врага до сих пор горит, много раненых и убитых солдат, добавил военкор.
Ранее сообщалось об уничтожении расчётом РСЗО "Ураган" группы диверсантов-разведчиков ВСУ на Донецком направлении. Также артиллеристы российской армии уничтожили ещё одну ДРГ при помощи беспилотника.
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