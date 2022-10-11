После удара ВС РФ на Украине остаются обесточенными более 300 населённых пунктов

После массированного ракетного удара 10 октября, на Украине остаются обесточенными свыше трёхсот населённых пунктов.

Об этом сообщает RT и демонстрирует видео от Министерства обороны РФ с кадрами пусков высокоточных ракет по украинским объектам систем военного управления, связи и энергетики.

Все цели достигнуты, уточнило Минобороны.

Речь идёт о Киевской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Сумской, Полтавской, Тернопольской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Во время массированного удара поражены объекты критической инфраструктуры в столице Украины и ещё 12 областях.

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