На Украине остаются обесточенными более 300 населённых пунктов

После массированного ракетного удара 10 октября, на Украине остаются обесточенными свыше трёхсот населённых пунктов.
Об этом сообщает RT и демонстрирует видео от Министерства обороны РФ с кадрами пусков высокоточных ракет по украинским объектам систем военного управления, связи и энергетики.
Все цели достигнуты, уточнило Минобороны.
Речь идёт о Киевской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Сумской, Полтавской, Тернопольской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Во время массированного удара поражены объекты критической инфраструктуры в столице Украины и ещё 12 областях.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.