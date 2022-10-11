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В Херсонской области ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Антоновскому мосту

Силовые структуры

В Херсонской области продолжают срабатывать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

На этот раз ПВО отразили попытки националистов киевского режима нанести удар по Антоновскому мосту, отметил чиновник.

А тем временем, серия ударов нанесена по Виннице, Киеву, Одессе, Кривому Рогу и Ровно. Сейчас там работают российские беспилотные аппараты.

Во многих областях Украины опять наблюдаются проблемы с электроэнергией, очевидцы сообщают о "просадках" до 180 вольт. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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