В Херсонской области ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Антоновскому мосту

В Херсонской области продолжают срабатывать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

На этот раз ПВО отразили попытки националистов киевского режима нанести удар по Антоновскому мосту, отметил чиновник.

А тем временем, серия ударов нанесена по Виннице, Киеву, Одессе, Кривому Рогу и Ровно. Сейчас там работают российские беспилотные аппараты.

Во многих областях Украины опять наблюдаются проблемы с электроэнергией, очевидцы сообщают о "просадках" до 180 вольт.