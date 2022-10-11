Ракетные удары по украинским инфраструктурным и военным объектам продолжаются.
Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. Также он сообщил о поражении военного объекта в Одесской области.
Взрывы гремят один за одним, а воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщают местные СМИ. Утром два беспилотника-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.
Ранее сообщалось, что после российского массированного удара 10 октября на Украине остаются обесточенными свыше 300 населённых пунктов.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.