Поддубный: ракетные удары по военным объектам Украины продолжаются

Ракетные удары по украинским инфраструктурным и военным объектам продолжаются.

Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. Также он сообщил о поражении военного объекта в Одесской области.

Взрывы гремят один за одним, а воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщают местные СМИ. Утром два беспилотника-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.

Ранее сообщалось, что после российского массированного удара 10 октября на Украине остаются обесточенными свыше 300 населённых пунктов.